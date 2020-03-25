Собянин постановил оказать антикризисную поддержку московскому бизнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал постановление об экономической поддержке в условиях режима повышенной готовности. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Он включает пакет мер антикризисной поддержки столичного бизнеса, пострадавшего из-за снижения деловой активности и ограничений в связи с распространением коронавируса. Срок уплаты авансовых платежей за первый квартал года по налогу на имущество организаций и земельному налогу продлевается до 31 декабря. Это распространяется на организации в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса. Аналогичный порядок касается уплаты торгового сбора.

От арендной платы освободят организации, работающие в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности. Речь идет о ситуации, когда они перестали работать в рамках режима повышенной готовности. Действовать новое правило будет на период временного приостановления деятельности.

Отсрочка внесения арендной платы за апрель, май, июнь по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы, для организаций в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма – до 31 декабря 2020 года. Такие же отсрочки и освобождения от внесения арендной платы предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда.

На 50% уменьшится плата по договорам на торговую деятельность в нестационарных торговых объектах, размещенных в переходах и вестибюлях метро, – для субъектов малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности. Часть мер поддержки будет предоставляться на основании обращений организаций и ИП.

17 марта был создан Центр поддержки экономики Москвы. Телефон горячей линии: +7 (495) 539-59-99.

В оперативном штабе по экономическим вопросам столицы сообщали, что городские власти поддержат компании, зависящие от международных поставок и неспособные из-за распространения коронавируса своевременно исполнить госконтракты.

В ходе обращения к россиянам Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. По его словам, нужно помочь компаниям продолжить устойчивую работу и сохранить своих сотрудников.

Президент также объявил о возможности пролонгации долга в случае падения ежемесячного дохода более чем на 30%. "Каникулы" глава государства распорядился установить как по ипотечным, так и по потребительским кредитам.

Кабинет министров ввел отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца для малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей установили мораторий по выплате страховых взносов на аналогичный период. Премьер-министр Михаил Мишустин предостерег руководителей предприятий о недопустимости увольнения сотрудников под предлогом ситуации с распространением COVID-19.