Власти Москвы поддержат зависящие от международных поставок компании

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Власти Москвы поддержат компании, зависящие от международных поставок и неспособные из-за распространения коронавируса своевременно исполнить госконтракты. Об этом сообщили в оперативном штабе по экономическим вопросам Москвы.

"Споры, связанные с неисполнениями обязательств по госконтрактам, будут рассматриваться Москвой в особом порядке. Срывы сроков госконтрактов из-за коронавируса будут рассматриваться в пользу бизнеса", – говорится в сообщении штаба.

В штабе также подчеркнули, что, несмотря на нестабильную обстановку в стране, Москва ежедневно заключает с бизнесом сотни контрактов.

20 марта штаб по экономическим вопросам столицы сообщил о запуске Telegram-канала для оперативного информирования СМИ. В нем публикуются новости о мерах, предпринимаемых городом для поддержки экономики. Последние сводки горожане найдут в канале, который назвали "Коронавирус. Оперштаб Москвы – Экономика".

Ранее появилась информация, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Регулятор добавил, что умеренный рост экономики страны в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы. Положение во многом будет зависеть от масштаба распространения коронавируса и принимаемых мер по борьбе с ним, подчеркнули в Банке РФ.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

В России количество случаев заражения в России составляет 306. Из них шесть в Москве, всего в столице их 137. Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели.

