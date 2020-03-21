Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 306

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло с 253 до 306, сообщает Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Выявлено 53 новых пациентов в 18 регионах, из них шесть приходится на Москву. По данным эпидемиологического расследования, граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение, проводится лабораторное обследование.
За последние сутки выписаны четыре человека – трое в столице и один в Московской области. За весь период – 16 человек: из них 13 россиян, 2 граждан КНР и 1 гражданин Италии.
Под медицинским наблюдением по России за истекший период года находилось 82 439 человек. К 20 марта под контролем остаются 36 540 человек.
Ранее стало известно, что в Подмосковье зафиксировано 35 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв превышает 9 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос закрытия Москвы из-за коронавируса не обсуждается. Как сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в ТиНАО начали строить шесть распределительных электроподстанций для будущей инфекционной больницы. Мэр подчеркнул, что здание появится в короткие сроки.
Два корпуса столичных стационаров дополнительно перепрофилированы для лечения больных коронавирусом. Еще несколько будут готовы принять больных на следующей неделе.
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