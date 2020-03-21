Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Подмосковье зафиксировано 35 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом", – сказали в штабе. По данным на 20 марта, в регионе было зарегистрировано 18 случаев.

В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 9 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.

Почти по всей России введен режим повышенной готовности.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.



Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса. Ученые полагают, что ее внедрение будет возможно в конце 2020 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал россиянам не ездить за границу, чтобы избежать новых случаев заражения COVID-19. Он попросил и госслужащих отменить командировки и не летать в отпуск.