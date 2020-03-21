В Москве перепрофилируют корпуса стационаров для лечения больных с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве дополнительно перепрофилированы корпуса двух стационаров для лечения больных коронавирусом. Еще несколько будут готовы принять пациентов на следующей неделе, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Несмотря на то, что все наши стационары, в том числе больница в Коммунарке, полностью справляются с потоком пациентов, мы начинаем заранее разворачивать дополнительные мощности для того, чтобы перестроить работу персонала и провести дополнительное обучение по работе с новой инфекцией. У нас уже запущены два дополнительных стационара – это НИИ имени Склифосовского и Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн", – заявила заммэра.

По словам Раковой, еще несколько корпусов стационаров будут готовы принять больных на следующей неделе. Вице-мэр отметила, что не любое помещение может быть использовано для этих целей.

"Мы специально проводим большую работу для того, чтобы адаптировать существующие помещения к работе с заболевшими коронавирусом. В первую очередь речь идет о том, что каждую койку мы хотим обеспечить оборудованием для подачи кислорода в случае необходимости. Более того, должны быть обеспечены санитарные шлюзы, которые позволяют отделит "грязную" и "чистую" зоны. На сегодняшний день в Москве около 10 корпусов различных больниц находятся в стадии доработки. В будущем при необходимости они будут готовы принять пациентов с коронавирусом", – прокомментировала Ракова.

Сейчас в Москве большинство пациентов с подозрением на коронавирус принимает больница в Коммунарке. Кроме того, проводится работа по привлечению кадров – это волонтеры-медики, ординаторы, и другой медперсонал, который проходит допобучение по работе с коронавирусом.

"Мы понимаем, что врачи сейчас находятся в напряженном режиме работы и поддерживаем их. Как я уже говорила, медработники получат дополнительную денежную надбавку за работу по борьбе с коронавирусом", – заключила заммэра.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве восемь человек вылечились от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на территории РФ находятся 253 человека с коронавирусом. В Москве подтвержден 131 случай заражения, большинство заболевших прибыли из европейских стран.

В Москве 16 марта усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Среди них – ограничения на мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. С 21 марта по 12 апреля перестанут работать школы и учреждения дополнительного образования.

В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 9 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.