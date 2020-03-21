В Москве выписано 8 пациентов выздоровевших после коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восемь человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"У нас есть хорошая новость. Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, прошли лечение и теперь полностью выздоровели. На сегодняшний день все они выписаны", – сообщила Ракова.

По словам заммэра, количество заболевших не увеличилось за последние сутки, ситуация в Москве остается стабильной.

"На наш взгляд это говорит об эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения в Москве данного заболевания", – пояснила Ракова.

Семь пациентов было выписано из ИКБ № 1, один – из медицинского комплекса в Коммунарке.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на территории РФ находятся 253 человека с коронавирусом. В Москве подтвержден 131 случай заражения, большинство заболевших прибыли из европейских стран.

В Москве 16 марта усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Среди них – ограничения на мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. С 21 марта по 12 апреля перестанут работать школы и учреждения дополнительного образования.

В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 9 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.