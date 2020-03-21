Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил руководителям предприятий о недопустимости увольнения сотрудников под предлогом ситуации с распространением коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".

"Мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим. Но увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура", – заявил Мишустин.

Кроме того, правительство будет реагировать на жалобы за задержку выплат заработных плат. По словам премьер-министра, на портале онлайнинспекция.рф создали сервис, на котором сотрудники и работодатели могут найти интересующую их информацию и получить консультацию.

Премьер-министр напомнил об установленном ранее моратории на проверки малого и среднего бизнеса. Но при этом, добавил он, есть исключения: это не касается деятельности, которая может принести вред здоровью или жизни людей. Правительство в еженедельном режиме будет мониторить ситуацию на рынках труда в регионах, а также ситуацию с выплатой зарплат, и, кроме того, усилит контроль за тем, чтобы увольняемые сотрудники получали все полагающиеся им по закону выплаты.

В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников заявил о поручении мониторить случаи перевода россиян на трехдневную рабочую неделю, что является признаком возможного обострения ситуации с занятостью.

Мишустин заявил, что с 20 марта начнется оперативный мониторинг цен. В режиме онлайн будет контролироваться ситуация с наличием медицинских масок. Глава кабмина подчеркнул, что у России достаточно продуктов питания и власти будут делать все, чтобы в магазинах не было пустых полок.

С 17 марта на таможне запущен "зеленый коридор" для товаров первой необходимости. Ограничения для транспорта торговых сетей должны устранить. Новый порядок будет действовать на протяжении месяца.

Для малого и среднего бизнеса кабмин ввел отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца. На столько же для предпринимателей установили мораторий по выплате страховых взносов.

Экономические отрасли, которые оказались в сложной ситуации в связи с COVID-19, получат отсрочки по налоговым платежам. Будет увеличена поддержка для региональных бюджетов, испытывающих проблемы в связи с большой нагрузкой.

Всего в России за последние сутки обнаружили 54 новых случая заражения COVID-19. В настоящий момент на территории РФ зафиксировали 253 заболевших коронавирусом. Шесть случаев выявили в Якутии, четыре – в Санкт-Петербурге. Один заболевший проживает на территории Московской области.

В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 9 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.