Кабмин РФ ввел послабления для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Кабинет министров РФ ввел отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца для малого и среднего бизнеса, сообщает РИА Новости.
Кроме того, для предпринимателей установили мораторий по выплате страховых взносов на аналогичный период. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что те экономические отрасли, которые оказались в сложной ситуации в связи с коронавирусом, получат отсрочки по налоговым платежам.
Кроме того, глава правительства подчеркнул, что увеличат поддержку для региональных бюджетов, которые испытывают проблемы в связи с большой нагрузкой. Мишустин сообщил, что ситуация будет отслеживаться кабмином.
Ранее правительство России и Центробанк ввели пакет мер поддержки для минимизации влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Согласно последним данным, курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей.
Ранее сообщалось, что в России могут приостановить строительство дорог для финансирования борьбы с коронавирусом.
Экономический прогноз для страны на 2020 год озвучил министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что Россию ожидают сокращение нефтегазовых отходов и сильное влияние коронавируса на развитие экономической ситуации. Он добавил, что борьба с COVID-19 при необходимости будет обеспечиваться средствами из резервного фонда правительства.
Всего в России зафиксировали 147 случаев заражения коронавирусом. В мире этот показатель уже превысил 200 тысяч. Лидерами по количеству зараженных остаются Китай, Италия, Иран, Испания и Германия.
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