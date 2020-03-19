Кабмин РФ ввел послабления для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабинет министров РФ ввел отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца для малого и среднего бизнеса, сообщает РИА Новости.

Кроме того, для предпринимателей установили мораторий по выплате страховых взносов на аналогичный период. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что те экономические отрасли, которые оказались в сложной ситуации в связи с коронавирусом, получат отсрочки по налоговым платежам.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что увеличат поддержку для региональных бюджетов, которые испытывают проблемы в связи с большой нагрузкой. Мишустин сообщил, что ситуация будет отслеживаться кабмином.

Ранее правительство России и Центробанк ввели пакет мер поддержки для минимизации влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику. Согласно последним данным, курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут приостановить строительство дорог для финансирования борьбы с коронавирусом.

Экономический прогноз для страны на 2020 год озвучил министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что Россию ожидают сокращение нефтегазовых отходов и сильное влияние коронавируса на развитие экономической ситуации. Он добавил, что борьба с COVID-19 при необходимости будет обеспечиваться средствами из резервного фонда правительства.

Всего в России зафиксировали 147 случаев заражения коронавирусом. В мире этот показатель уже превысил 200 тысяч. Лидерами по количеству зараженных остаются Китай, Италия, Иран, Испания и Германия.