Кабмин и ЦБ вводят меры поддержки экономического развития России

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Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику, сообщает RT.

В заявлении говорится, что пока невозможно оценить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже. Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и финансового регулирования в целом.

Туристические компании до конца года освободят от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности. ЦБ смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обратил внимание, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с COVID-19. Он объяснил, что страна находится в достаточно специфическом положении по сравнению с другими государствами.

Белоусов полагает, что из-за ослабления рубля есть риск роста цен на бытовую технику и лекарства, но они не критические. Кроме того, в случае необходимости власти РФ смогут сдерживать цены на жизненно необходимые медикаменты, уточнил он.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году Россию ожидает сокращение нефтегазовых доходов на 2 триллиона рублей. Он считает, что распространение коронавируса повлияет на экономический рост страны гораздо сильнее, чем динамика цен на черное золото.

Силуанов добавил, что инфляция в этом году ожидается на уровне около 4%. Подобный прогноз озвучивал и Белоусов.

Если стоимость нефти останется в пределах нынешних показателей, то дефицит бюджета составит от 0,9 до 1% от ВВП. Министр подчеркнул, что все социальные обязательства государства перед населением будут выполнены как в ближайшие три года, так и в долгосрочной перспективе.