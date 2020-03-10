Эксперты рассказали о негативных последствиях для россиян от падения рубля

В начале недели рубль резко подешевел по отношению к доллару и евро. Это произошло из-за обрушения нефтяных котировок на фоне срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. Следующий раунд переговоров запланирован на май – июнь. Разбираемся, как текущая ситуация может сказаться на жизни россиян и стоит ли сейчас покупать иностранную валюту.



Вслед за нефтью

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Заседание ОПЕК+ прошло 6 марта и закончилось тем, что его участники не смогли договориться ни о дальнейшем сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки вообще. В частности, министр энергетики России Александр Новак заявил, что с начала апреля действие ограничений заканчивается. Он также пояснил, что это не означает полного разрыва сотрудничества.

"Подписана в прошлом году хартия, в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие", – сказал министр.





Александр Новак министр энергетики РФ С 1 апреля этого года у нас нет ни у кого из стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК обязательств по сокращению.

Сообщается, что развал сделки произошел из-за попытки саудитов на фоне эпидемии коронавируса переложить больше издержек от сокращения нефтедобычи на не входящие в картель страны. Так, до конца 2020 года ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки во II квартале, в том числе на 0,5 миллиона для государств, которые не являются членами организации. Однако против подобного решения высказались Россия и Казахстан. Российская сторона выступила за продление сделки на прежних условиях. Очередной раунд переговоров запланирован на май – июнь, рассказал Новак.



ОПЕК – международная организация, которую создали нефтедобывающие страны для осуществления единой политики добычи и обеспечения стабильности мировых цен на нефть. В состав картели входят 14 государств: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Венесуэла, Алжир, Ангола, Габон, Конго, Нигерия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

ОПЕК+ – более широкий круг государств-экспортеров нефти, которые тоже договорились участвовать в сокращении добычи черного золота. Сюда также входят Россия и Казахстан.



Отсутствие договоренности спровоцировало обрушение цен на нефть, что повлекло за собой и обвал рубля. В результате курс доллара и евро в России подскочил выше 70 и 80 рублей соответственно. На 10 марта Московская биржа установила границы возможного изменения курса валют. Пороговое значение доллара колеблется до 75,2125 рубля, а евро – до 85,785 рубля.



Ситуация под контролем?

Правительство уже провело совещание, на котором обсудило меры по сохранению стабильности российской экономики. В его рамках министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что все социальные обязательства государства, в частности реализация нацпроектов, будут выполнены. Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют это гарантировать.

А министр энергетики Александр Новак заявил, что правительство будет внимательно следить за стабильным снабжением российского рынка нефтепродуктами, а также за сохранением инвестиционного потенциала в секторе.

В свою очередь, глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что макроэкономическая политика страны может противостоять внешним шокам.





Максим Решетников глава Минэкономразвития РФ На фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение – наряду с важными усилиями коллег из Минфина и Центробанка – приобретают меры, направленные на поддержку спроса.

В Центробанке также пообещали продолжить анализ ситуации и применить при необходимости дополнительные меры по защите рынка от внешнего негативного влияния. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Так, например, Банк России начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

"Эти операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Мы будем дальше анализировать ситуацию, у нас есть еще гораздо более широкий набор возможных мер. Все эти меры ранее были испробованы, рынок понимает, что они работают. При необходимости мы будем применять дополнительные меры для того, чтобы снизить влияние на российскую экономику и финансовую систему внешних шоков", – сказала она.

Вместе с этим в Москве создадут Оперативный штаб по экономическим вопросам. Об этом рассказал Сергей Собянин. Он пояснил, что это необходимо, поскольку столица является крупнейшим финансовым центром России.

"Через наш город проходит большая часть внешней торговли страны. Промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда. Поэтому экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках. В этой связи я принял решение о создании Оперативного штаба правительства Москвы по экономическим вопросам", – заявил Собянин.



Надо ли бежать в обменник?

Фото: Агентство "Москва"

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с Москвой 24 заявил, что ситуация с нефтью существенно скажется на российском рынке товаров и услуг.

"Очевидно, что это скажется на импортных ценах и на ценах российских поставщиков. Российские поставщики, зная, что дорожает импорт, будут повышать цены и на свои товары. Конечно, удержать инфляцию на уровне 4–5% в год не получится ни при каких обстоятельствах. Нефть все равно будет дешевая какое-то время, и за два дня это все не восстановится, совершенно точно", – пояснил эксперт.

Кроме того, Симонов добавил, что если покупка недвижимости была запланирована давно и на нее есть средства, то сделку отменять не стоит. По мнению эксперта, "все крупные истории" на фоне паники будут только дорожать.





Константин Симонов директор Фонда национальной энергетической безопасности Если планировали покупать холодильники, телевизоры или автомобили, то лучше это делать сейчас, пока еще не переписали ценники. Очевидно совершенно, что все крупные товары будут продолжать расти в цене, потому что в автопроме большое количество импортных комплектующих, квартиры на фоне паники тоже будут дорожать.

Мысль о том, что серьезные покупки не стоит откладывать на потом поддержал и экономический эксперт Антон Шабанов. "Сложно сказать, как цены будут реагировать и будут ли реагировать на те изменения, которые сейчас происходят в нашей экономике, поскольку видим только второй день, и это совсем небольшой срок на самом деле. Но если, предположим, изменение цены какое-то и будет, то при большей вероятности в сторону повышения", – сказал специалист.



Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По словам эксперта, в сложившейся ситуации при совершении крупной покупки следует учитывать два фактора: она планировалась давно и совершается "не про запас", то есть на нее есть собственные, а не кредитные средства.

Кроме того, Шабанов порекомендовал не совершать никакие операции в обменниках.





Антон Шабанов экономический эксперт Я сторонник того, что в такие моменты, если очень высокая волатильность, не стоит бежать и что-то делать в обменниках. Это невыгодно. Разница между курсом покупки и курсом продажи сейчас огромная. За покупку или продажу вы сейчас заплатите очень большие комиссионные.

Специалист подчеркнул, что сегодня, наоборот, лучше всего "держать валюту" – не покупать и не продавать. "Если вы при этом хотите быстро и много заработать на валютной разнице, то давайте говорить честно – ваш поезд уже ушел. Нужно было к этой ситуации готовится раньше", – пояснил Шабанов.

Кроме того, эксперт напомнил, что Центробанк уже объявил о целом ряде жестких мер по сдерживанию падения национальной валюты. "Поэтому очень может быть, что в глобальном смысле никакого сильного влияния на ценники в магазинах по конечному итогу мы не увидим", – заключил собеседник Москвы 24.



Соболева Илона