ЦБ РФ при необходимости применит допмеры для защиты рынка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк продолжит анализ ситуации и при необходимости применит дополнительные меры, чтобы защитить рынок от внешних шоков, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в интервью телеканалу "Россия 1".

По ее словам, рубль ослабляется на фоне обвала на 30% цены за нефть. Отмечается, что торги в России открылись во вторник, 10 марта, после выходного предсказуемым скачком: доллар вырос почти до 73 рублей, евро – до 85 рублей. В то же время за счет мер российских властей и общего отскока мировых рынков рубль скорректировался, и сейчас за доллар дают около 72 рублей, за евро – 82 рубля.

"Банк России начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Эти операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Мы будем дальше анализировать ситуацию, у нас есть еще гораздо более широкий набор возможных мер. Все эти меры ранее были испробованы, рынок понимает, что они работают. При необходимости мы будем применять дополнительные меры для того, чтобы снизить влияние на российскую экономику и финансовую систему внешних шоков", – сказала Юдаева.

Ранее на Мосбирже рассказали о верхней границе курса доллара и евро. Стоимость доллара не должна быть выше 75,2125 рубля, евро – 85,785 рубля. В ночь на 10 марта в организации повысили пороговое значение курса доллара до 76,3951 рубля с 70,445 рубля, евро – до 87,3131 рубля с 79,625 рубля.

Отрицательная динамика российской валюты связана со снижением цены на нефть. 9 марта падение фьючерсов продемонстрировали марки Brent и WTI. В последний раз такие низкие цены на нефть фиксировались в феврале 2016 года.

В то же время стоимость черного золота поднялась до 35,85 доллара за баррель в ночь на 10 марта. Причина такой динамики цен – разрыв сделки между ОПЕК и Россией. Стороны не смогли договориться по поводу вопросов, связанных с ограничением добычи нефти. В связи с этим с 1 апреля продажа черного золота станет лишенной каких-либо рамок.

Российский рубль переживает новое падение

Эксперты по-разному отреагировали на падение рубля. Однако большинство сходится во мнении, что очень сложно придерживаться оптимистичных прогнозов. Так, существует мнение, что если цена на нефть продержится на уровне 30 долларов, то курс на американскую валюту поднимется до 80-85 рублей. Аналитик Fitch и вовсе рассказал о высокой вероятности девальвации в России.

В связи с падением рубля министерство финансов РФ анонсировало продажу валюты на рынке, чтобы компенсировать снижение доходов в бюджет. Центральный банк планирует инициировать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.

В последний раз доллар стоил выше 70 рублей в сентябре 2018 года.