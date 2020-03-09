Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09 марта, 19:49

Рубль показал снижение к доллару и евро после новости об отмене ПМЭФ-2020

экономика общество

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курсы доллара и евро ускорили рост по отношению к рублю после новости об отмене Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

До решения оргкомитета форума курс евро составлял 75,27 рубля, а курс доллара – 67,24 рубля. После новости о переносе были зафиксированы показатели 75,9 и 67,78 соответственно.

Аналитики также отмечают кризис в области нефтяных котировок. В частности, стоимость майского фьючерса нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упал на 1,5 процента. В денежном эквиваленте это означает стоимость на уровне 50,36 доллара за баррель.

Петербурский международный экономический форум должен был состояться в период с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Ожидалось, что в северную столицу прибудут представители бизнеса, научного сообщества и российских организаций в области здравоохранения.

Об отмене форума сообщалось 5 марта. Решение озвучил председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов. Эксперт мотивировал его стремлением защитить здоровье российский граждан и посетителей форума.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика