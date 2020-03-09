Рубль показал снижение к доллару и евро после новости об отмене ПМЭФ-2020

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курсы доллара и евро ускорили рост по отношению к рублю после новости об отмене Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

До решения оргкомитета форума курс евро составлял 75,27 рубля, а курс доллара – 67,24 рубля. После новости о переносе были зафиксированы показатели 75,9 и 67,78 соответственно.

Аналитики также отмечают кризис в области нефтяных котировок. В частности, стоимость майского фьючерса нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упал на 1,5 процента. В денежном эквиваленте это означает стоимость на уровне 50,36 доллара за баррель.

Петербурский международный экономический форум должен был состояться в период с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Ожидалось, что в северную столицу прибудут представители бизнеса, научного сообщества и российских организаций в области здравоохранения.

Об отмене форума сообщалось 5 марта. Решение озвучил председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов. Эксперт мотивировал его стремлением защитить здоровье российский граждан и посетителей форума.

