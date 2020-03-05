ПМЭФ не будет проводиться в 2020 году из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета форума Андрея Белоусова.
Он заявил, что оргкомитетом было принято соответствующее решение в целях защиты здоровья российских граждан и посетителей форума.
В крупнейшем международном экономическом форуме традиционно принимает участие президент страны. ПМЭФ-2020 должен был пройти с 3 по 6 июня. Ежегодно на форум съезжаются эксперты со всего мира для обсуждения экономических вопросов.
Ранее глава региона Республики Крым Сергей Аксенов заявил о переносе Ялтинского международного экономического форума с апреля на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
С 20 февраля 2020 года российские власти ввели временный запрет на въезд граждан Китая в связи с обострением обстановки с уханьской пневмонией. С 1 марта было закрыто авиасообщение с Южной Кореей, изменения не коснулись рейсов "Аэрофлота" и "Авроры".
Помимо этого, были временно запрещены чартеры между Россией и Ираном. С 4 марта временно также приостановлено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.
В России зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом
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