Путин посетит Китай 16–17 мая

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Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая. Российского лидера пригласил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

В сообщении отметили, что главы двух государств проведут переговоры. По их итогам планируется подписание совместное заявление глав РФ и КНР и некоторых двусторонних документов.

Как указано в публикации, государственный визит Путина в Китай охватит не только Пекин, но и город Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян, где президент РФ примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Ранее исполняющий обязанности помощника российского президента Юрий Ушаков рассказал, что первый визит на новом президентском сроке полномочий Путин нанесет в Китай. По его словам, сроки поездки Путина в Турцию пока не определены, но этот визит состоится после КНР.