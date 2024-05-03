Песков: даты визита Путина в КНР будут объявлены своевременно

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Даты поездок Владимира Путина в Китай будут объявлены в надлежащее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с агентством Bloomberg.

По данным журналистов, Путин может посетить КНР с 15 по 16 мая. Китайский МИД не стал отвечать на просьбу подтвердить данную информацию, добавили в СМИ. Российский лидер ранее заявлял, что планирует посетить Китай в мае.

Ранее, с 8 по 9 мая, состоялся официальный визит в Китай министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава МИД обсудил со своим китайским коллегой Ван И не только вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на международной арене, но и ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

