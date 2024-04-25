Путин сообщил, что планирует посетить Китай в мае

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что планирует посетить Китай в мае. Об этом он сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Российский лидер не уточнил даты своей поездки.

Во время съезда один из участников рассказал, что лидер КНР Си Цзиньпин на своей лекции в МГИМО назвал любимой книгой произведение Николая Чернышевского "Что делать?". По словам участника съезда, он нашел эту книгу с датой поступления в библиотеку от 15 июня 1953 года – в день рождения китайского лидера. В связи с этим он попросил российского президента передать произведение Си Цзиньпину.

"Я ее обязательно возьму с собой и передам нашему другу, он крепкий руководитель и мужчина настоящий. Шутки шутками, но действительно если это так, с удовольствием отдам ему", – сказал глава РФ.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин сформировали новый образец отношений крупных государств, которые полностью отличаются от времен холодной войны. По его словам, политическое взаимодоверие между странами продолжает углубляться. Кроме того, стороны также осуществляют взаимовыгодное сотрудничество, добавил Ван И.

