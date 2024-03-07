В МИД КНР заявили, что РФ и Китай создали новый образец отношений крупных стран

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Москва и Пекин сформировали новый образец отношений крупных государств, которые полностью отличаются от времен холодной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей.

"Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая в новую эпоху поддерживает высокий уровень функционирования", – цитирует Ван И РИА Новости.

По его словам, политическое взаимодоверие между странами продолжает углубляться. Кроме того, стороны также осуществляют взаимовыгодное сотрудничество, полагаясь на принципы неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон.

Устойчивость и широкие перспективы сотрудничества России и Китая отражают российский газ в тысячах домов КНР, а также китайские машины на улицах РФ, отметил министр.

Глава МИД КНР добавил, что Пекин готов продолжать сотрудничество с Москвой, чтобы придать новый импульс взаимодействию двух стран и дружбе между народами. Он напомнил, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между РФ и Китаем. В связи с этим Ван И анонсировал совместное проведение Года культуры Китая и России.

Ранее китайский диппредставитель в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в недавно выявленных сбоях в расчетах между Москвой и Пекином виноваты третьи страны. Посол выразил уверенность в том, что Китай и Россия найдут выход из этой проблемы.

До этого министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин обсуждает с КНР возможность привлечения займов в юанях. По его словам, эта тема, в числе прочих, поднималась в конце прошлого года на межминистерском диалоге.