КНР собирается укреплять боеготовность страны и активно проводить военные учения

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Китай намерен всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социально-экономический план развития страны на текущий год.

В документе отмечается необходимость формирования в КНР современной системы военного управления, а также ускорения темпов осуществления крупных проектов по развитию национальной обороны.

Согласно докладу, правительства всех уровней должны оказывать полную поддержку строительству национальной обороны и ВС Китая.

Кроме того, в докладе подчеркивается важность укрепления интегрированной государственной стратегической системы и наращивания соответствующего потенциала.

Ранее сообщалось, что китайские власти в 2024 году планируют увеличить расходы на нужды обороны на 7,2%. Кроме того, согласно опубликованному докладу, КНР устанавливает целевой показатель по росту ВВП в этом году на уровне 5%.

До этого СМИ сообщали о том, что американские войска намерены внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины в рамках подготовки к "войне будущего" с Россией и Китаем.