Китай установил целевой показатель роста ВВП на 2024 год на уровне 5%

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Власти КНР установили целевой показатель по росту ВВП в текущем году на уровне 5%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад правительства Китая.

Отмечается, что в прошлом году китайское правительство также ориентировалось на рост в 5%. При этом по итогам года показатель составил 5,2%.

Кроме того, согласно докладу, в 2024 году Пекин увеличит расходы на нужды обороны на 7,2%.

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на прогнозы экономистов сообщали, что страны вновь ощутят наплыв китайского импорта, поскольку КНР намерена нарастить выпуск продукции, превышая внутренний спрос.

До этого министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российская сторона обсуждает с Китаем возможность привлечения займов в юанях. По словам министра, эта тема, в числе прочих, поднималась в конце прошлого года на межминистерском диалоге.

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