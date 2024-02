Китайский посол обвинил третьи страны в сбоях в расчетах с Россией

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В недавно выявленных сбоях в расчетах между Москвой и Пекином виноваты третьи страны, заявил китайский диппредставитель в РФ Чжан Ханьхуэй.

Посол выразил уверенность в том, что Китай и Россия найдут выход из этой проблемы. По словам представителя дипведомства, доля юаня в двусторонних расчетах уже превысила 90% и будет расти в будущем.

"Кроме юаней, мы также прибегаем к расчетам в национальных валютах, включая рубли. Расчеты в национальных валютах упрощают контакты между предпринимателями двух стран", – цитирует посла РИА Новости.

Ранее стало известно, что три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций. Соответствующие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский подтвердил это.

Однако позже Bank of China заявил, что продолжает принимать платежи от российских компаний. В пресс-службе организации добавили, что в Пекине они пока могут принимать платежи как в рублях, так и в юанях.