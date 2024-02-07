07 февраля, 14:35Политика
Песков заявил, что РФ будет решать с Китаем проблемы с расчетами
Фото: ТАСС/EPA/WU HONG
Кремль осведомлен о проблемах, которые возникли у российских компаний в расчетах с Китаем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видели сообщения, публикации на этот счет", – сказал представитель Кремля, отметив, что эти вопросы – прерогатива правительства.
По словам Пескова, все возникшие сложности с Китаем будут решать.
Ранее СМИ сообщили о приостановке работы китайского Chouzhou Commercial Bank, который является приоритетным для экспортеров из РФ и Белоруссии. Организация перестала вести расчеты с клиентами из указанных стран.
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