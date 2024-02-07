Песков заявил, что РФ будет решать с Китаем проблемы с расчетами

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Кремль осведомлен о проблемах, которые возникли у российских компаний в расчетах с Китаем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения, публикации на этот счет", – сказал представитель Кремля, отметив, что эти вопросы – прерогатива правительства.

По словам Пескова, все возникшие сложности с Китаем будут решать.

Ранее СМИ сообщили о приостановке работы китайского Chouzhou Commercial Bank, который является приоритетным для экспортеров из РФ и Белоруссии. Организация перестала вести расчеты с клиентами из указанных стран.

