Товарооборот КНР и РФ за 2023 год составил рекордные 240,11 миллиарда долларов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3% и составил рекордные 240,11 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные таможенного управления КНР сообщает РИА Новости.

Так, Китай в 2023 году ввез в Россию товаров на 110,97 миллиарда долларов, что стало на 46,9% больше, чем в 2022 году. РФ поставила в КНР товаров на 129,13 миллиарда долларов, рост поставок по сравнению с 2022 годом составил 12,7%.

Отмечается, что товарооборот Китая и CША по итогам 2023 года сократился на 11,6% в годовом выражении и составил 664,45 миллиарда долларов.

Ранее Владимир Путин заявил, что связи между Россией и Китаем являются одним из гарантов стабильной обстановки в мире. Президент РФ также сообщил, что цель, поставленная Россией на 2024 год в достижении оборота в 200 миллиардов долларов, будет достигнута уже в 2023 году.

До этого стало известно, что товарооборот Москвы с Саудовской Аравией вырос почти на 20% по итогам 9 месяцев 2023 года. Показатель сравнивался с аналогичным периодом 2022 года. Московские промышленные предприятия, несмотря на антироссийские санкции, смогли продолжить налаживать деятельность с заграничными партнерами и даже увеличить поставки в дружественные страны.

Экспорт продукции предприятий Москвы вырос на 12% в 2023 году