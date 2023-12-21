Товарный оборот Москвы с Саудовской Аравией вырос почти на 20%

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Товарооборот Москвы с Саудовской Аравией вырос почти на 20% по итогам 9 месяцев 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что показатель сравнивался с аналогичным периодом 2022 года. Ефимов указал, что московские промышленные предприятия, несмотря на антироссийские санкции, смогли продолжить налаживать деятельность с заграничными партнерами и даже увеличить поставки в дружественные страны.

"С января по сентябрь текущего года доля столицы в общероссийском товарообороте с Саудовской Аравией выросла с 31 до 35%", – сказал он.

По словам заммэра, Москва активно поставляет в королевство электрооборудование, медицинские и оптические изделия, предметы из пластмассы, косметику, а также напитки, мясо и кондитерские изделия.

Ближневосточная страна уже долгие годы остается одним из главных покупателей продукции столичных агропромышленных предприятий среди государств региона, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что государство нарастило импорт и промышленных изделий столичных заводов. Этот показатель вырос на 12% по сравнению с 2022 годом.

"Доля продукции агропромышленного комплекса в общем ННЭ из Москвы в регион составила почти 90%, доля промышленного экспорта – более 10%", – отметил он.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что московские компании при поддержке правительства столицы смогут посетить 14 международных выставок и 21 бизнес-миссию в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ, рассказала она.

По ее словам, всего планируется привлечь потенциальных партнеров из 22 разных государств мира. При этом власти города возьмут на себя организацию переговоров, перевода, а также аренды и застройки площадок, отметила она.

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