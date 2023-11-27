В КНР опровергли данные о строительстве тоннеля под Керченским проливом

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МИД Китая назвал ложной информацию о планах Москвы и Пекина по строительству подводного тоннеля под Керченским проливом, который мог бы стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту. Об этом заявил официальный представитель китайского ведомства Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.

"Данная публикация не имеет под собой оснований, и я не могу ее комментировать", – сообщил дипломат.

Несколько дней назад издание The Washington Post писало, что Москва и Пекин намерены возвести подводный тоннель под Керченским проливом. Отмечалось, что переговоры о постройке транспортного перехода уже провели связанные с правительством бизнесмены.

Публикацию газеты прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, который назвал эти сведения "чушью". Не подтвердил планы КНР и РФ в том числе глава Крыма Сергей Аксенов.

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