В Китае заявили, что продолжат углублять стратегическое сотрудничество между ВС РФ и КНР

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Народно-освободительная армия Китая планирует усилить сотрудничество с Вооруженными силами РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая генерал-полковника Чжан Юся во время церемонии открытия 10-го Сяншаньского форума по безопасности.

Он добавил, что Пекин также готов развивать отношения и с американскими военными на основании принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыигрышного сотрудничества.

По словам Чжан Юся, Международная безопасность обладает свойством неделимости, в связи с чем глобальному сообществу необходимо сотрудничать для того, чтобы справиться с кризисами.

Генерал-полковник обратил внимание на то, что некоторые страны привержены "игре с нулевой суммой и закону джунглей". Данные государства формируют маленькие закрытые альянсы и продвигают политику односторонних действий в международных отношениях, отметил он.

Чжан Юся также заявил, что китайские военнослужащие никогда не позволят Тайваню отделиться от КНР.

Ранее глава МИД КНР Ван И во время встречи с американским президентом Джо Байденом напомнил о необходимости США соблюдать принцип "одного Китая".

До этого экономист Алексей Зубец назвал сбалансированным сотрудничество между Россией и Китаем. По словам эксперта, подобное партнерство выгодно как Пекину, так и Москве.



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