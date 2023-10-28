США и Китай достигли договоренности о встрече лидеров двух стран на саммите АТЭС – СМИ

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Соединенные Штаты и Китай достигли принципиального соглашения касательно встречи главы Белого дома Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на неназванного чиновника США.

Тем не менее, как отметил собеседник издания, детали предстоящей встречи пока еще не обговорены.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Соединенным Штатам и Китаю необходимо стремиться к возвращению двусторонних отношений к стабильному и устойчивому развитию.

До этого Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном во имя общего процветания и на благо всему миру. Глава китайского государства подчеркнул, что КНР хочет работать в Соединенными Штатами, решая глобальные проблемы, содействуя прогрессу друг друга и стремясь к общему процветанию