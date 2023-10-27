27 октября, 01:27Политика
Глава МИД Китая заявил, что США и КНР нужно стабилизировать отношения
Фото: ТАСС/AP/Dita Alangkara
Соединенным Штатам и Китаю необходимо стремиться к возвращению двусторонних отношений к стабильному и устойчивому развитию. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет ТАСС.
Глава МИД Китая отметил, что при наличии диалога оба государства могут обеспечить более полное взаимопонимание и совместно добиваться расширения сферы общих интересов.
Блинкен согласился с высказываниями Ван И о состоянии двусторонних отношений Вашингтона и Пекина, а также о необходимости их улучшения.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном во имя общего процветания и на благо всему миру.
Глава китайского государства подчеркнул, что КНР хочет работать в Соединенными Штатами, решая глобальные проблемы, содействуя прогрессу друг друга и стремясь к общему процветанию.
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