Глава МИД Китая заявил, что США и КНР нужно стабилизировать отношения

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Соединенным Штатам и Китаю необходимо стремиться к возвращению двусторонних отношений к стабильному и устойчивому развитию. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет ТАСС.

Глава МИД Китая отметил, что при наличии диалога оба государства могут обеспечить более полное взаимопонимание и совместно добиваться расширения сферы общих интересов.

Блинкен согласился с высказываниями Ван И о состоянии двусторонних отношений Вашингтона и Пекина, а также о необходимости их улучшения.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном во имя общего процветания и на благо всему миру.

Глава китайского государства подчеркнул, что КНР хочет работать в Соединенными Штатами, решая глобальные проблемы, содействуя прогрессу друг друга и стремясь к общему процветанию.