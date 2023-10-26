Байден может встретиться с главой МИД Китая 27 октября – СМИ

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Американский президент Джо Байден может встретиться с главой МИД КНР Ван И в пятницу, 27 октября, в рамках визита китайского дипломата в Белый дом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с планами визита.

Отмечается, что в этот день Ван И проведет официальную встречу с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Именно в рамках этой встречи к ним может присоединиться президент США.

Содержание предстоящих переговоров пока не раскрывается. В Белом доме отказались комментировать данную информацию.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном во имя общего процветания и на благо всему миру.

Глава китайского государства подчеркнул, что КНР хочет работать в Соединенными Штатами, решая глобальные проблемы, содействуя прогрессу друг друга и стремясь к общему процветанию.