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Визит Владимира Путина в Китай нанес большой вред Соединенным Штатам. Таким мнением поделился обозреватель Пол Уизерс в своей статье для Daily Express.

По его словам, США могут лишиться звания мирового гегемона, поскольку российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин совместными усилиями пытаются изменить глобальное соотношение сил.

Уизерс также привел мнение британского эксперта Эндрю Сандерса, который заявил, что Вашингтон может стать главной жертвой все более тесных взаимоотношений между Москвой и Пекином.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон хочет, чтобы любой миропорядок был американоцентричным, но такого больше не будет.

До этого Владимир Путин рассказал, что переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в формате "с глазу на глаз" длились около трех часов. По его словам, они обсудили двустороннюю повестку, ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине