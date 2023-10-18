КНР встретила Путина красной дорожкой, которой не было у Блинкена – СМИ

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В Китае президента России Владимира Путина встретили с "красной дорожкой", которой не было у госсекретаря США Энтони Блинкена во время его визита в Китай в июне. Об этом сообщает издание Newsweek.

"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне", – указано в сообщении.

В издании отмечается, что прием госсекретаря США в июне был охарактеризован как "довольно сдержанный".

Правозащитница Дженнифер Цзэн подчеркивает, что холодный прием, который был у Блинкена, в культуре Китая является "преднамеренным унижением".

О прибытии Путина в Пекин для участия в форуме стало известно 17 октября. В первый день российский лидер встретился с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, премьером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.

18 октября Путин на полях форума встретится с лидером КНР Си Цзиньпином.



Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Китае