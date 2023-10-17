Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс – один путь"

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума "Один пояс – один путь", и проведет несколько двусторонних встреч. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет с российским лидером приземлился в пекинском международном аэропорту Шоуду.

В первый день визита, 17 октября, Путин проведет беседы с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Планируются также встречи российского президента с лидерами Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

18 октября Путин выступит на открытии форума "Один пояс – один путь" вторым – после председателя КНР Си Цзиньпина. Российский президент приглашен на форум в качестве главного гостя.

Встреча лидеров КНР и РФ также пройдет 18 октября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине будут обсуждаться международные темы.

До этого Путин заявил, что действующая внешняя политика Китая построена на поиске компромиссов. Такой подход, по его словам, отличает КНР от других стран с тяжелым колониальным наследием.

Путин дал интервью китайским журналистам перед поездкой на форум в Пекин