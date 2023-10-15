Китай никому ничего не навязывает, в отличие от стран с колониальным прошлым – Путин

Фото: kremlin.ru

Действующая внешняя политика Китая построена на поиске компромиссов, в том числе политика проекта "Один пояс – один путь". Такой подход отличает КНР от других стран с тяжелым колониальным наследием. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Никто никому ничего не навязывает, не заставляет. Только предоставляет возможность", – приводит ТАСС слова российского президента.

Подобная политика Китая под руководством председателя Си Цзиньпина является особенностью в выстраивании отношений с другими странами. В частности, власти КНР стараются найти такие проекты и способы достижения общих целей, которые приемлемы для всех, добавил Путин.

Он отметил, что если возникают какие-либо трудности, то сразу же начинается поиск компромисса. И при этом необходимое решение всегда находится.

Ранее Владимир Путин рассказал, что с удовольствием принял предложение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай в октябре. Так, президент России посетит Китай в рамках участия в форуме "Один пояс – один путь".

Российский президент также выразил уверенность, что предстоящие переговоры лидеров двух стран во время международного форума поспособствуют дальнейшему наращиванию комплекса конструктивных российско-китайских связей.