11 октября, 04:46Политика
Третий форум "Один пояс – один путь" пройдет в Пекине с 17 по 18 октября
Фото: kremlin.ru
Третий международный форум "Один пояс – один путь" пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНР Хуа Чуньин, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что саммит будет посвящен теме "Высококачественное совместное строительство "Одного пояса – одного пути" и совместные усилия для достижения общего развития и процветания".
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия саммита, где выступит с речью, а также проведет приветственный банкет и различные мероприятия для гостей.
Ранее Владимир Путин рассказал, что с удовольствием принял предложение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай в октябре. Так, президент России посетит Китай в рамках участия в форуме "Один пояс – один путь".
Российский президент также выразил уверенность, что предстоящие переговоры лидеров двух стран во время международного форума поспособствуют дальнейшему наращиванию комплекса конструктивных российско-китайских связей.
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