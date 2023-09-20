Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в октябре

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Владимир Путин рассказал, что с удовольствием принял предложение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай в октябре. Об этом он сообщил на встрече с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И.

Президент России посетит Китай в рамках участия в форуме "Один пояс – один путь". По словам Путина, его будущий визит в КНР соответствует интересам Москвы и Пекина, а также "интегрирует идеи создания большого евразийского пространства".

"Действуем достаточно синхронно", – добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина и министра иностранных дел Китая Ван И пройдет 20 сентября в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.

Ван И прибыл с визитом в Россию 18 сентября. Ожидается, что в ходе него стороны проведут консультации по вопросам стратегической безопасности, а также обсудят углубление двусторонних отношений. Глава МИД КНР пробудет в стране до 21 сентября.

В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР