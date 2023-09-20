Путин встретится с главой МИД КНР в Санкт-Петербурге – Песков

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Встреча Владимира Путина и министра иностранных дел Китая Ван И пройдет 20 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его информации, она пройдет в Константиновском дворце.

Ван И прибыл с визитов в Россию 18 сентября. Ожидается, что в ходе него стороны проведут консультации по вопросам стратегической безопасности, а также обсудят углубление двусторонних отношений. Глава МИД КНР пробудет в стране до 21 сентября.

Ранее российский лидер сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках нее планируется обсудить в том числе гуманитарные контакты.

В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР