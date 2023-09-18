Визит главы МИД КНР в РФ направлен на углубление отношений двух стран – ведомство

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Визит главы МИД Китая Ван И в Россию, который пройдет с 18 по 21 сентября, является плановым и направлен на углубление двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

"Визит [пройдет] <...> в рамках <...> механизма консультаций по вопросам стратегической безопасности между двумя странами и направлен на реализацию консенсуса, достигнутого главами двух стран, а также на продвижение двухсторонних отношений", – сказала дипломат.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках нее планируется обсудить в том числе гуманитарные контакты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен между тем заявлял, что сотрудничество России и Китая может стать одной из угроз сложившемуся миропорядку. По его словам, годы геополитической стабильности сменились конкуренцией с авторитарными и ревизионистскими державами.

