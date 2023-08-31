Захарова заявила, что у России и Китая нет взаимных территориальных претензий

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У Москвы и Пекина отсутствуют какие-либо территориальные претензии друг к другу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий приведен на сайте ведомства.

Таким образом она прокомментировала ситуацию вокруг принадлежности острова Большой Уссурийский.

По словам Захаровой, пограничный вопрос между двумя странами окончательно разрешен, о чем свидетельствуют соответствующие положения в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

Кроме того, в 2005 году РФ и КНР ратифицировали допсоглашение о российско-китайской границе, по которому стороны поделили между собой остров Большой Уссурийский.

Россия и Китай плотно взаимодействуют в сфере пограничного сотрудничества, добавила Захарова. В частности, она отметила эффективность работы совместной комиссии по границе.

Ранее консул КНР в Казани Чэнь Божуй допустил отмену виз в КНР для туристов из России. По его словам, отмена виз требует решения некоторых вопросов, связанных с безопасностью и мигрантами, особенно в регионе Дальнего Востока.

До этого директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем станут на 20–30% дешевле индивидуальных путешествий.