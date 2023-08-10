Групповые поездки между РФ и КНР будут на 20–30% дешевле, чем индивидуальные

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Групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем станут на 20–30% дешевле индивидуальных путешествий. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Такие поездки будут дешевле примерно на 20–30% по сравнению с обычными индивидуальными бронированиями, в том числе по электронной визе. В групповых поездках всегда есть возможность подобрать вариант туристических программ, которые будут отвечать запросу клиента – все, от городских туров, до пляжного отпуска", – приводит пресс-служба министерства его слова.

Кондратьев добавил, что 10 августа в Россию из КНР приехала первая группа туристов в рамках безвизового соглашения. По его словам, россияне отправятся с ответным визитом в Китай уже на следующей неделе. Отмечается, что оформлением групповых туров занимаются турагентства.

Как спрогнозировал директор департамента Минэкономразвития, взаимный турпоток между Россией и Китаем в 2023 году составит около 500 тысяч человек.

Россия и Китай возобновили безвизовый туристический обмен с 1 августа. При этом китайская сторона упростила процедуру получения визы для россиян. Для подачи документов нужно заполнить анкету на сайте и записаться на прием.

Россия открыла безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном