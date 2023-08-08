Китайский визовый центр официально открылся в Санкт-Петербурге

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Китайский визовый центр официально начал работу в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Он расположен на Литейном проспекте, в доме 26, литера А. Заместитель генерального консула КНР Чжан Сяоцин рассказал, что в визовом центре созданы комфортные условия для заявителей, он оснащен первоклассной техникой.

"Генеральное консульство в Санкт-Петербурге окажет большую поддержку визовому центру во всех визовых работах", – пообещал он.

Заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Алимов считает, что открытие визового центра Китая в Санкт-Петербурге, его дальнейшее функционирование и развитие внесет весомый вклад в укрепление российско-китайского сотрудничества.

Центр может обслуживать более 300 человек в день.

Ранее сообщалось, что генконсульство КНР возложит на центр ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, прием оплаты (в том числе за срочность), сбор биометрических персональных данных заявителей, выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей. Это необходимо для повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР.

Принимать документы от владельцев обычных загранпаспортов по предварительной записи центр будет по будням с 09:00 до 15:00 по московскому времени.

При этом владельцы служебных, дипломатических паспортов или обращающиеся за служебной, дипломатической визой, визой вежливости Китая, должны подавать заявление в зал консульских приемов генконсульства Китая в Санкт-Петербурге, заключили в дипмиссии.

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