Визовый центр Китая в Петербурге откроется 8 августа

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Китайский визовый центр заработает в Санкт-Петербурге 8 августа. Об этом дипмиссия сообщила в своем телеграм-канале.

Отмечается, что генконсульство КНР возложит на центр ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, прием оплаты (в том числе за срочность), сбор биометрических персональных данных заявителей, выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей. Это необходимо для повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР.

По информации генконсульства, визовый центр расположен на Литейном проспекте, 26А. Принимать документы от владельцев обычных загранпаспортов по предварительной записи он будет по будням с 09:00 до 15:00 по московскому времени.

При этом владельцы служебных, дипломатических паспортов или обращающиеся за служебной, дипломатической визой, визой вежливости Китая должны подавать заявление в зал консульских приемов генконсульства Китая в Санкт-Петербурге, заключили в дипмиссии.

В среду, 2 августа, генконсульство сообщило о ближайшем открытии визового центра. Уточнялось, что заявители, которые записались на прием для подачи документов в генконсульство, получают уведомления о возможности обратиться в визовый центр без оплаты за обслуживание.

До этого в КНР запустили цифровую платформу Long Trade, предназначенную для облегчения торговли и логистики с Россией. Автором проекта стала Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация.

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