В КНР запустили новую цифровую платформу для торговли с Россией

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Китайская компания представила цифровую платформу Long Trade, предназначенную для облегчения торговли и логистики с Россией. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале генконсульства РФ в Харбине.

"В Харбине представлена новая цифровая торгово-логистическая платформа, ориентированная на Россию. <...> [Она] позволит малым и средним предприятиям осуществлять трансграничную торговлю "в один клик", – говорится в сообщении.

Автором проекта выступила Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация. Представленный ей сервис позволит продавцам сразу решать логистические, таможенные, страховые и другие вопросы. Пока же Long Trade работает в тестовом режиме.

Между тем на днях первый грузовой состав прибыл из Китая в РФ по железнодорожному мосту через реку Амур, который связывает российское село Нижнеленинское с китайским городом Тунцзян.

