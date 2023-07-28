Первый грузовой состав по железнодорожному мосту через Амур прибыл из Китая в Россию

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Первый грузовой состав прибыл из Китая в Россию по железнодорожному мосту через реку Амур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Отмечается, что мост связывает участок межгосударственной границы в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области РФ и Тунцзян провинции Хэйлунцзян КНР.

Ранее в Минэкономразвития РФ заявили о скором запуске группового безвизового туризма с Китаем. По словам главы министерства Максима Решетникова, все необходимые для этого процедуры были завершены.

Кроме того, стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Китай осенью этого года. Конкретные даты и сроки посещения страны не уточняются.

Минэкономразвития РФ сообщило о запуске безвизового режима с Китаем