10:25Транспорт
Первый грузовой состав по железнодорожному мосту через Амур прибыл из Китая в Россию
Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
Первый грузовой состав прибыл из Китая в Россию по железнодорожному мосту через реку Амур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.
Отмечается, что мост связывает участок межгосударственной границы в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области РФ и Тунцзян провинции Хэйлунцзян КНР.
Ранее в Минэкономразвития РФ заявили о скором запуске группового безвизового туризма с Китаем. По словам главы министерства Максима Решетникова, все необходимые для этого процедуры были завершены.
Кроме того, стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Китай осенью этого года. Конкретные даты и сроки посещения страны не уточняются.
Минэкономразвития РФ сообщило о запуске безвизового режима с Китаем
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