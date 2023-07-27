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Наука

Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

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Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-36". Как сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация, на орбиту спутник вывела двухступенчатая ракета "Чанчжэн-2D".

Старт космического аппарата приурочен к 70-й годовщине завершения Корейской войны. Спутники "Яогань" в основном предназначены для проведения научных экспериментов, исследования земельных ресурсов, а также для предотвращения стихийных бедствий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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