Глава NASA Нельсон допустил, что человек достигнет Марса в 2040 году

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Глава NASA Билл Нельсон заявил, что люди могут достичь Марса уже в 2040 году. Об этом он рассказал в беседе с El Mundo.

"В 2040 году, осталось всего 17 лет. Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше", – заявил он.

Таким образом Нельсон ответил на вопрос о том, какой, по его мнению, самый краткий срок для достижения людьми красной планеты.

Глава NASA уточнил, что полет до Марса займет семь-восемь лет. При этом экипажу придется остаться на планете на пару лет, до тех пор, пока расположение планет не позволит отправиться в обратное путешествие, которое будет длиться от шести до восьми месяцев.

По его словам, для того, чтобы сохранить жизнь тем, кто отправится на Марс, необходимо еще многое разработать.

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск ранее заявил, что верит в возможность высадки людей на Марс в ближайшие десять лет. При этом он уточнил, что считает себя оптимистом.