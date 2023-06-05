Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланирован на 11 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Запуск автоматической станции "Луна-25", которая станет первой в современной истории России отечественной миссией на Луну, назначен на 11 августа. Об этом сообщается на сайте космического туроператора RocketTrip.

Отмечается, что ракета-носитель с аппаратом стартует с космодрома Восточный.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" сообщала, что запуск станции "Луна-25" состоится в августе 2023 года. Отмечалось, что она станет первой российской лунной миссией почти за 50 лет.

В корпорации подчеркнули, что, отталкиваясь от опыта отечественных и зарубежных коллег, этап посадки является решающим для успешного проведения миссии. Впервые в истории космонавтики ее планируется осуществить в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны, отметили в "Роскосмосе".

До этого в феврале в "Роскосмосе" заявляли, что запуск станции "Луна-25" пройдет в середине июля 2023 года.



"Актуальный репортаж": первая за полвека миссия на Луну перенесена на август