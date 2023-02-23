Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланирован на 13 июля

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Запуск автоматической станции "Луна-25" пройдет в середине июля 2023 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса" сообщает ТАСС.

"Запуск космического аппарата "Луна-25" с учетом астрономического "окна" в 2023 году запланирован на 13.07.2023", – заявили в госкорпорации.

"Роскосмос" не первый год готовит научную миссию "Луна-25". Первоначально предполагалось, что датой миссии станет октябрь 2021 года, однако в конце августа запуск перенесли на май 2022 года, а впоследствии и на 2023 год. Это связано с тем, что для запуска аппарата к Луне необходимы астрономические условия, которые позволят вывести его на необходимую орбиту, а специалисты не успели провести все необходимые тесты для подготовки аппарата к полету.

"Луна-25" – автоматическая станция, которая совершит посадку в районе южного полюса Луны. Там станция займется поиском воды и летучих соединений в лунном полярном веществе.

Ранее сообщалось, что схему посадки космонавтов на Луну отработают в ходе миссии аппарата "Луна-28". Автоматическая станция будет прообразом лунного взлетно-посадочного модуля, на котором будет осуществляться пилотируемая миссия.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!