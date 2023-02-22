Фото: youtube-канал RoscosmosMedia

Возвращение на Землю корабля "Союз МС-22" пройдет по укороченной программе, сообщает ТАСС со ссылкой на слова исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.

"Мы будем проводить его спуск по укороченной программе, ну и постараемся снять максимум информации с этого корабля при его спуске в беспилотном варианте", – сказал Крикалев.

Исполнительный директор отметил, что при спуске на корабле тепловые режимы будут более напряженные. В свою очередь, специалисты будут наблюдать, как распределяется температура и ведут себя системы.

Крикалев добавил, что спуск в нештатном режиме является новым испытанием.

Также спикер рассказал, что США предложили разместить российских членов экипажа корабля "Союз МС-22" на американском Crew Dragon. Однако это создает новые риски, от которых решено отказаться, сообщает РИА Новости.

Крикалев отметил, что коллеги из Соединенных Штатов сразу же подключились к решению проблем для безопасного продолжения миссии после разгерметизации на "Союзе МС-22".

По словам исполнительного директора, проблема потребовала проанализировать устойчивость и управляемость корабля. Он подчеркнул, что выбранный вариант, при котором кресло американского члена экипажа "Союза МС-22" Фрэнка Рубио разместили в Crew Dragon – оптимальный. Кроме того, эти действия способствовали распределению рисков между Союзом и Dragon.

Российские космонавты обнаружили повреждение внешней обшивки пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" 15 декабря 2022 года. Визуальный осмотр внешней поверхности корабля подтвердил наличие утечки.

11 февраля произошла разгерметизация на борту грузового корабля "Прогресс МС-21", который 18 февраля должен покинуть МКС.

Накануне сообщили, что космический транспортник "Союз МС-23", который вернет на Землю членов нынешнего экипажа МКС, пристыкуется к станции 26 февраля.



Грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

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