Корабль "Союз МС-23" пристыкуется к МКС 26 февраля

Фото: телеграм-канал ''Госкорпорация ''Роскосмос''

Космический транспортник "Союз МС-23", который вернет на Землю членов нынешнего экипажа МКС, пристыкуется к станции 26 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

По предварительным выводам экспертов, повреждение грузового корабля "Прогресс МС-21", скорее всего, произошло в результате внешнего воздействия. В связи с этим госкомиссия приняла решение о беспилотном запуске "Союза МС-23".

"Старт запланирован на 24 февраля со стыковкой к станции 26 февраля", – говорится в сообщении.

Запуск космического корабля "Союз МС-23" назначен на 24 февраля. Транспортник в беспилотном режиме доставит на станцию 429 килограммов грузов, в том числе научное и техническое оборудование, медикаменты, белье и провизию.

Изначально планировалось, что "Союз МС-23" доставит на орбиту новый экипаж МКС. Эти планы были нарушены в связи с выявленным повреждением на обшивке корабля.

Поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режиме

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