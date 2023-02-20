Поврежденный корабль "Союз МС-22" вернут на Землю в конце марта

Фото: телеграм-канал ''Госкорпорация ''Роскосмос''

Поврежденный космический транспортник "Союз МС-22" сведут с орбиты и вернут на Землю в беспилотном режиме в конце марта, заявил генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"Еще в беспилотном режиме, что мы собираемся реализовать в конце марта, мы можем рассчитывать на успех возвращения этого "Союза", а вот в пилотируемом режиме, потому что люди – очень активные источники тепла, это совершенно невозможно", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Соловьева, баллистики "Роскосмоса" рассматривали возможность доставки экипажа МКС на Землю на поврежденном корабле, однако предварительные расчеты показали, что эта идея является слишком рискованной и опасной для космонавтов.

Ранее планировалось, что "Союз МС-22" будет отстыкован от МКС, а его место в структуре российского сегмента станции займет корабль "Союз МС-23". Запуск транспортника был назначен на 24 февраля, однако затем его отложили до первой декады марта.

О наличии повреждения на внутренней обшивке космического корабля "Союз МС-22" стало известно 15 декабря 2022 года. В связи с произошедшим космонавтам пришлось приостановить внекорабельную деятельность. Несмотря на выявленные неполадки, все системы МКС и "Союза МС-22" работали штатно.

"Роскосмос" опубликовал фото пробоины в космическом корабле "Союз МС-22"

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