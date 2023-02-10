Корабль "Союз МС-23" вместо космонавтов доставит на МКС 429 кг грузов

Фото: телеграм-канал ''Госкорпорация ''Роскосмос''

Космический транспортник "Союз МС-23", который должен был отправиться на орбиту с новым экипажем МКС, доставит на станцию 429 килограммов грузов в беспилотном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

Отмечается, что корабль заменит поврежденный "Союз МС-22". Среди грузов, которые "Союз МС-23" доставит на МКС, – оборудование для научных экспериментов "Взаимодействие-2", "Матрешка-Р", "Кардиовектор", "МСК-2", "Каскад", "Фаген" и "Пробиовит", а также средства медицинского обследования и контроля, водообеспечения, уборки станции и контроля чистоты атмосферы.

"Также беспилотный корабль привезет сменное оборудование для систем российского сегмента станции, средства приземления, технического обслуживания и ремонта, поддержки экипажа, профилактики неблагоприятного действия невесомости, санитарно-гигиенического обеспечения, защиты космонавтов от вредных воздействий, белье и контейнеры с рационами питания", – говорится в сообщении.

9 февраля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогресс МС-22", который доставит на МКС более 2,5 тонны грузов. Ракета с изображением монумента "Родина-мать зовет!" в честь 80-летия победы под Сталинградом штатно стартовала с площадки № 31.



Грузовой корабль "Прогресс МС-22" вывели на орбиту

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